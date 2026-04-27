Антикоррупционный комитет Армении возбудил уголовное дело по статьям о даче предвыборных взяток, в рамках которого задержаны четверо сторонников партии «Сильная Армения», возглавляемой российским предпринимателем Самвелом Карапетяном.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«Были получены фактические данные о том, что сторонник партии «Сильная Армения» пообещал ряду избирателей взятку в виде трудоустройства и иными способами в обмен на голосование в их пользу на парламентских выборах, запланированных на 7 июня 2026 года, и данное обещание было принято. По данному факту было инициировано уголовное производство по соответствующим статьям УК Армении, возбуждено публичное уголовное преследование в отношении четырех лиц, которые были задержаны», — говорится в сообщении.