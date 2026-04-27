Власти Сербии предоставили гражданство Якубу Закриеву — племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова. Решение приняло правительство страны, документ подписал премьер-министр Джуро Мацут, сообщают местные СМИ.

В постановлении указано, что гражданство выдано «в интересах» Сербии, однако какие именно интересы имеются в виду, не уточняется.

Якуб Закриев — сын старшей сестры Кадырова. В 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых мэров в России. В 2020 году возглавил администрацию главы и правительства Чечни, позже занял пост вице-премьера и министра сельского хозяйства республики.

В июле 2023 года Закриева назначили руководителем российского подразделения компании Danone.