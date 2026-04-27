В аэропорту Шри-Ланки полицейские задержали 22 буддийских монаха, которые перевозили более 110 кг наркотических веществ.

Конфискация запрещенных препаратов стала крупнейшей в истории аэрогавани. Общая стоимость изъятых веществ оценивается в 1,1 млрд рупий (около $11,6 млн). Об этом сообщило местное издание Daily Mirror.

Монахи возвращались из Таиланда, где отдыхали четыре дня. По данным следствия, трафик организовали трое монахов, а соучастников завербовали через социальные сети. Организаторы пообещали молодым сподвижникам бесплатный перелет, проживание и питание. Предположительно, монахов использовали втемную — их заверили, что они будут перевозить учебники и сладости для школьников.