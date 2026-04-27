Визит премьер-министра Чехии свидетельствует о динамичном развитии отношений между двумя странами. У нас очень активный политический диалог. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

«Сегодня был проведен обмен мнениями по многим вопросам – и региональным, и двусторонним, и носящим более глобальный характер», — добавил глава государства.

Ильхам Алиев заявил, что значительная часть сотрудничества Чехии и Азербайджана связана с энергетическим сектором. «И здесь Азербайджан и Чехия на протяжении многих лет являются очень надежными партнерами», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что азербайджанская нефть экспортируется в Чехию и занимает важное место в энергетическом балансе этой страны.