Президент США Дональд Трамп поддержал идею переименовать Службу иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Об этом он написал в Truth Social.
Президент США прикрепил скриншот поста в X с предложением о переименовании ICE в NICE (National Immigration and Customs Enforcement, «Национальная служба иммиграционного и таможенного контроля»). Данная аббревиатура созвучна со словом nice, что в переводе с английского языка означает «милый». «Отличная идея! Давайте это сделаем», — написал Трамп.