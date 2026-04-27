С 17 по 22 мая в Азербайджане пройдет одно из крупнейших международных событий в сфере урбанистики — 13-я сессия Всемирного форума городов, организованная ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пункстам) совместно с правительством Азербайджан, сообщает Minval.

Как заявила директор по коммуникациям ООН-Хабитат Катерина Безгацина, форум станет площадкой для обсуждения одного из самых острых глобальных вызовов — жилищного кризиса. По ее словам, сегодня более 3 миллиардов человек в мире сталкиваются с жилищными проблемами, свыше миллиарда живут в неформальных поселениях и трущобах, а более 300 миллионов остаются без жилья.

«Это глобальный кризис, который затрагивает практически все страны. Поэтому крайне важно обсуждать пути его решения на международном уровне», — подчеркнула она.

Ожидается, что в работе мероприятия примут участие представители всех 193 стран-членов ООН — от министров до мэров крупных городов. Также не исключается участие глав государств. Одной из ключевых площадок форума станет Urban Expo — выставка, где страны представят свои проекты и решения в области городского планирования и жилищной политики. Отдельное внимание будет уделено азербайджанскому опыту.

«Это возможность продемонстрировать программы и проекты Азербайджана, поделиться накопленным опытом в сфере урбанистического развития и решения жилищных вопросов», — отметила Безгацина.

Кроме того, в рамках форума будет работать Urban Practices Hub — специальная платформа для обмена практиками между странами и городами. Форум станет важной площадкой не только для обсуждения глобальных проблем, но и для налаживания международного сотрудничества в сфере устойчивого развития городов.