Во время стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома эвакуация президента США Дональда Трампа прошла с задержкой, потому что ему стало любопытно, что происходит в зале. Об этом сам глава государства рассказал в программе CBS News 60 minutes.

Ведущая спросила, почему действия службы безопасности заняли так много времени. По ее оценке, после звуков выстрелов на эвакуацию президента из зала потребовалось около 30 секунд.

«Дело было немного во мне <…> Я хотел посмотреть, что происходит, — ответил он. — Я был окружен отличными специалистами и, вероятно, сам заставил их действовать немного медленнее. Я говорил: подождите, подождите, дайте посмотреть, подождите», — рассказал Трамп.