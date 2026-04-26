Президент Израиля Ицхак Герцог откладывает решение о помиловании премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и будет добиваться заключения сделки о признании вины.

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, Герцог попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины.

«Нетаньяху знает, что у него всегда есть возможность заключить сделку о признании вины <…> Признание вины, выражение раскаяния и согласие уйти с должности — или не баллотироваться на пост президента — были бы сутью любой сделки о признании вины», — приводит газета слова президента Израильского института демократии Йоханана Плеснера.

Газета отмечает, что любое соглашение о признании вины, достигнутое в результате переговоров, должно быть обусловлено согласием премьер-министра покинуть государственный пост.