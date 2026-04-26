Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил вооруженное нападение на мероприятии в Вашингтоне, на котором присутствовал американский лидер Дональд Трамп.

«Я осуждаю попытку вооруженного нападения, произошедшую вчера вечером в Вашингтоне во время ужина для журналистов Белого дома. Мы рады, что никто, включая президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию, не пострадал», — написал он в Х.

Эрдоган отметил, что «в демократических странах борьба ведется с помощью идей, и никакому насилию нет места». «Я желаю президенту Трампу, его супруге, администрации США и американскому народу всего наилучшего», — добавил он.