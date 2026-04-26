Супруга президента Франции Брижит Макрон призналась, что жизнь в Елисейском дворце временами даётся ей тяжело и вызывает чувство ограниченности.

Об этом она рассказала в интервью изданию La Tribune Dimanche.

Макрон отметила, что скучает по прежней, более обычной жизни — с работой, семьёй и повседневными заботами. По её словам, годы на посту первой леди прошли очень быстро, но были насыщенными и непростыми.

«Я видела тьму мира, глупость, зло. Иногда мне грустно, как никогда прежде», — отметила жена французского лидера.

Также она затронула тему травли, с которой ей пришлось столкнуться из-за разницы в возрасте с супругом — президентом Франции Эммануэль Макрон, а также из-за распространяемых слухов о трансгендерности. Брижит подчеркнула, что с буллингом ей помогло справиться ведение дневника.