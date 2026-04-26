Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию после попытки покушения на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Трамп подтвердил задержание Коула Томаса Аллена, назвав его «одиноким волком» и «больным человеком».

«Я услышал шум и подумал, что упал поднос. Это был громкий звук издалека. Секретная служба сработала впечатляюще», — сказал президент США.

Трамп назвал работу президентом самой опасной в мире:

«Никто не говорил мне, что это такая опасная профессия. Если бы Марко сказал мне, может быть, я бы не стал выдвигаться на пост президента. Может быть, я бы сказал, что пойду на попятную. Нет, это опасная профессия, но я об этом не думаю. Послушайте, я здесь для того, чтобы выполнять свою работу. Как часть работы, это опасно. Я не могу представить профессию опаснее. Но я люблю свою страну и очень горжусь ею. Я очень горжусь работой, которую мы проделали. Вы видите, что произошло? У нас великая страна».

