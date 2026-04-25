Президент США Дональд Трамп утверждает, что после отмены визита переговорщиков в Пакистан Вашингтон получил от Ирана новое предложение.

Как сообщает ТАСС, во время общения с журналистами перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон Трамп заявил, что первоначальное предложение Ирана в рамках переговоров с американской стороной «должно было быть лучше».

«Интересно то, что сразу после того, как я отменил её (поездку переговорщиков — прим. ТАСС), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос о возможном моратории на обогащение урана Ираном, Трамп отметил, что «они предложили многое, но этого недостаточно». Он также вновь подчеркнул, что у Ирана «не должно быть ядерного оружия» и заявил, что, по его мнению, США «имеют все карты на руках» в переговорном процессе.

