Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал публикацию в социальных сетях по случаю проведения в Баку Всемирного дня окружающей среды.
«Организация Азербайджаном впервые в регионе глобального мероприятия, посвящённого Всемирному дню окружающей среды, является значимым событием.
Это служит важным подтверждением активной роли страны в повышении международной осведомлённости о защите окружающей среды и её вклада в коллективные усилия по сохранению планеты», — говорится в публикации.
Azərbaycanın regionda ilk dəfə olaraq Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə bağlı qlobal tədbirə ev sahibliyi etməsi mühüm hadisədir. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı maarifləndirmənin artırılması sahəsində fəal roluna və planetimizi qorumaq… pic.twitter.com/YMSmF4hcwd
— İlham Əliyev (@azpresident) June 5, 2026