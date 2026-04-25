Иран нанёс американским военным объектам на Ближнем Востоке более серьёзный ущерб, чем было официально признано Вашингтоном, сообщает телеканал «NBC News» со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников телеканала, в результате иранских ответных ударов американские военные базы получили «значительные повреждения», на восстановление которых могут потребоваться миллиарды долларов.

Источники утверждают, что после начала американо-израильской военной операции 28 февраля Тегеран оперативно нанёс удары по десяткам американских объектов в регионе. Среди целей назывались радиолокационные системы, самолёты, авиационные ангары, инфраструктура спутниковой связи, взлётно-посадочные полосы и склады.

При этом, как отмечает телеканал, отказ Пентагона раскрывать полную информацию о состоянии военной инфраструктуры США на Ближнем Востоке после операции вызвал недовольство ряда законодателей от Республиканской партии.

«Мы задаём вопросы по этому поводу уже несколько недель и до сих пор не получили никакой подробной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный оборонный бюджет», — заявил телеканалу помощник одного из членов Конгресса.