Президент США Дональд Трамп заявил, что отмена визита его спецпосланника Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Пакистан не является предвестником возобновления боевых действий против Ирана.

В интервью порталу Axios американский лидер подчеркнул, что вопрос о возвращении к военному сценарию на текущий момент не рассматривается.

«Это не означает этого. Мы пока об этом не думаем», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможных последствиях для региональной безопасности.

Причиной отмены поездки стало отсутствие прогресса в диалоге с Тегераном. Как пояснил президент, он не видит смысла в организации длительного перелета для своих представителей в условиях отсутствия готовности иранской стороны к конкретным договоренностям.

«Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой полет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это точно так же по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать туда только для того, чтобы сидеть и говорить ни о чем», — подчеркнул Трамп.

По данным портала Axios, решение об отмене визита было принято примерно через час после того, как глава МИД Ирана Аббас Арагчи покинул Исламабад.