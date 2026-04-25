Президент США Дональд Трамп намекнул, что при бывшем главе государства Бараке Обаме достопримечательности Вашингтона были похожи на болото.

Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома опубликовал две фотографии отражающего бассейна между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.

«Хусейн Обама», — так Трамп подписал фото бассейна с зеленой водой и водорослями.

Второе фото водоема — с чистой синей водой — нынешний американский президент подписал своей фамилией.