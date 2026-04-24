Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «очень продуктивной» встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны развивают сотрудничество по трём ключевым направлениям: экспорт украинского опыта в сфере безопасности и ПВО, энергетическое взаимодействие и обеспечение продовольственной безопасности.

Зеленский отметил, что достигнуты стратегические договорённости и поставлены задачи для команд, рассчитывая на их быстрое выполнение.

Также стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, выразив надежду на усиление безопасности.