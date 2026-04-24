Страны Запада объявили России войну, используя киевский режим в качестве «наконечника», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями российских некоммерческих организаций (НКО), передает ТАСС.

«Нам объявлена открытая война. Для этого в качестве «наконечника» используется киевский режим. Но то, что этот «наконечник» беспомощен без материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого — все это знают», — отметил Лавров.

Он добавил, что киевский режим и украинское государство откровенно используются в качестве геополитического тарана. Лавров также сослался на заявление бельгийского Генштаба о подготовке к войне с Россией, где Украина помогает выиграть время.

«Как говорится, куда уж откровеннее», — заключил министр.