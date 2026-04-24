В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что атмосфера мира и стабильности на Южном Кавказе является жестким ответом на попытки политиков ряда внерегиональных государств использовать события 1915 года в Османской империи для разжигания межнациональной вражды.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

«Формирующаяся на Южном Кавказе атмосфера мира является сильным ответом тех, кто стремится превратить регион в пространство сотрудничества и стабильности, тем, кто пытается разжечь вражду, ссылаясь на историю», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Анкара и Ереван придерживаются четкой позиции о недопустимости политизации вопроса о событиях 1915 года. «При этом некоторые политики из третьих стран пытаются использовать эту тему в собственных, недальновидных политических целях или для сокрытия собственной ответственности», — добавили в министерстве.

В МИД Турции напомнили, что страна открыла свои архивы для объективного и научного изучения исторических событий и предложила создать совместную комиссию. «Данная инициатива сохраняет свою актуальность», — говорится в заявлении.