Ирландский лоукостер Ryanair объявил о закрытии своей базы в аэропорту Берлин-Бранденбург (BER) и отмене половины зимних рейсов.

Об этом сообщает rbb24.

В качестве причины компания называет высокие аэропортовые сборы и снижение пассажиропотока.

Все пилоты и бортпроводники Ryanair, работающие в аэропорту Берлина, были уведомлены. Ожидается, что база будет закрыта с 24 октября. Компания предполагает, что пассажиропоток через берлинский аэропорт в 2027 году сократится примерно вдвое — с 4,5 млн до 2,2 млн пассажиров. Семь самолетов, сейчас базирующихся в Берлине, будут переведены в другие аэропорты, где сборы с авиакомпаний ниже. Ryanair заявила, что аэропорт планирует дальнейшее повышение сборов на 10% в период с 2027-го по 2029 год.

Позже, представитель аэропорта опроверг это утверждение, заявив, что повышение сборов не планируется.