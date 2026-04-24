Министерство юстиции США приняло меры для восстановления применения федеральной смертной казни, включая возобновление протокола смертельных инъекций и увеличение числа способов казни, в том числе введением расстрела.

Как передает ТАСС, об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Предыдущая администрация не выполнила свой долг по защите американского народа, отказавшись преследовать и приводить в исполнение высшую меру наказания в отношении самых опасных преступников, включая террористов, детоубийц и убийц полицейских. При президенте [Дональде] Трампе министерство юстиции вновь обеспечивает соблюдение закона и поддерживает жертв», — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш.

Ведомство отменило бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при генпрокуроре Меррике Гарленде, и уже санкционировало ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых.

Кроме того, в заявлении говорится о восстановлении протокола казней с использованием пентобарбитала, действовавшего во время первого президентского срока Трампа, введении расстрела как дополнительного способа казни, а также упрощении внутренних процедур для ускорения рассмотрения дел о смертной казни. В ближайшие недели Минюст также планирует запретить заключенным подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур.