Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался против немедленного вступления Украины в Европейский союз, но выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах ЕС.

«Всем ясно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального саммита Европейского союза в Никосии.

Мерц отметил, что хочет добиться «более тесного привлечения [Украины] к работе европейских институтов».

В качестве примера канцлер назвал участие президента Украины Владимира Зеленского в саммитах ЕС, но без наделения Киева правом голоса.»