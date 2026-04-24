Министерство внутренних дел Сирии сообщило об аресте бывшего сотрудника разведки Амджада Юссефа, подозреваемого в причастности к массовым убийствам в районе Тадамона в Дамаске в 2013 году.

По данным следствия, он фигурирует на утекшем в сеть видео, где отдает приказ людям с завязанными глазами и в наручниках бежать, после чего по ним открывается огонь. Тела погибших, как утверждается, сбрасывались в братскую могилу, где было обнаружено не менее 41 жертвы, после чего место поджигалось.

В МВД заявили, что операция по задержанию была тщательно подготовлена. Министр внутренних дел Анас Хаттаб отметил, что подозреваемый находится под стражей.

После смены власти в декабре 2024 года правозащитники из Human Rights Watch сообщали о новых массовых захоронениях в Тадамоне и дополнительных свидетельствах преступлений периода гражданской войны.

Власти Сирии заявили о намерении привлечь к ответственности всех причастных к событиям в Тадамоне.