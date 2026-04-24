В Казахстане изменят условия ипотеки: больше выгоды получат заёмщики с высоким первоначальным взносом.

По словам главы Нацбанка Тимура Сулейменова, ставка будет напрямую зависеть от размера взноса: чем он выше, тем дешевле ипотека. Новые правила планируют ввести с 1 июля.

Если первоначальный взнос составляет 30% и выше, ставка не превысит 20%. При меньшем взносе она может достигать 25%.

Сейчас ставки могут быть одинаковыми при разных условиях, что, по словам Сулейменова, несправедливо. Новая система должна это исправить и стимулировать граждан вносить больший первоначальный платёж.