Пакистан передал Ирану новые предложения по переговорам с США, Тегеран рассматривает их. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибудет в Исламабад в пятницу вечером с небольшой группой советников.

Отмечается, что после Пакистана Арагчи совершит визиты в Оман и Россию. Целями визита министра в эти страны являются обсуждение последних событий в регионе, в частности текущей ситуации по войне с США и Израилем, а также консультации по двусторонним отношениям.