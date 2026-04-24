Председатель Европейского совета Антонио Кошта предупредил о риске краха ЕС при следовании курсу США, сообщает Bloomberg.

«Кошта заявил лидерам Евросоюза, что они не могут уклоняться от обсуждения того, что интересы США больше не совпадают с интересами ЕС», — пишет издание. По словам источников, Кошта привел в качестве примеров расхождения позиций Вашингтона с ЕС операцию США по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американо-израильскую войну в Иране и позицию Трампа по Украине.

Источники также рассказали, что Кошта призвал ЕС самоорганизоваться и выработать автономный подход к защите своих интересов.