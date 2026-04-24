Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ежегодном медотчёте сообщил, что в конце 2024 года перенёс операцию по удалению злокачественной опухоли предстательной железы.

Образование размером менее 1 см выявили во время планового обследования. Анализы показали раннюю стадию без метастазов. По словам Нетаньяху, лечение прошло успешно: операция 29 декабря полностью устранила проблему.

Он отметил, что отложил публикацию информации примерно на два месяца, чтобы не делать её публичной на фоне военных действий с Ираном.

По словам премьер-министра, врачи сообщили ему, что это распространённая проблема для мужчин его возраста, и предложили на выбор два варианта — ограничиться наблюдением или пройти лечение и устранить проблему.

«Я хочу поделиться с вами тремя вещами, — продолжил Нетаньяху. — Слава Богу, я здоров. Я в отличной физической форме. У меня была небольшая медицинская проблема с предстательной железой, которая была полностью вылечена. Слава Богу, это в прошлом».