Компания Siberian Wellness запускает новый экологический проект по сохранению каспийского тюленя в Казахстане.

Инициатива была представлена 23 апреля на региональном экологическом саммите «РЭС-2026», где руководитель природоохранных проектов фонда «Мир вокруг тебя» Лариса Буянтуева выступила с докладом о защите каспийской нерпы.

В рамках саммита также подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным природным резерватом «Каспий итбалығы». Документ предусматривает совместные меры по сохранению редкого вида, занесённого в Красную книгу.

Проект направлен на защиту популяции каспийского тюленя и поддержку биоразнообразия региона.