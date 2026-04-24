Администрация президента США Дональда Трампа одобрила только одну «Золотую карту» за $1 млн, предоставляющую ВНЖ. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник и подчеркнул, что заявки подали еще сотни человек, передает Reuters.

«Недавно они одобрили заявку только одного человека, а в очереди на рассмотрение стоят сотни. <…> Это новая программа, они только что ее запустили и хотели убедиться, что все сделано идеально», — сказал Лютник, отметив, что процесс включал в себя «тщательную проверку».

В феврале прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых» видов на жительство. В декабре программа была запущена. Она позволяет заявителям заплатить $15 тыс. в МВД США за ускоренное рассмотрение заявления. После проверки биографических данных, заявители должны внести «взнос» в размере $1 млн для получения визы, аналогичной грин-карте, позволяющая им жить и работать в США.