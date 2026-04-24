Узбекистан планирует запустить около 200 проектов в сфере искусственного интеллекта в ближайшие два года. Об этом сообщил первый замминистра цифровых технологий Олег Пекось на сессии «Ъ» в рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Ключевые направления — здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, банковская сфера и таможня. Уже реализуется более 100 инициатив, и к концу 2027 года их число планируют удвоить.

По словам Пекося, акцент делается не на дорогие масштабные проекты, а на практичные решения, объединяющие несколько моделей в единый продукт.