На Солнце зафиксирована вспышка максимального класса X. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышка, точный уровень которой составил X2.5, стала самой мощной почти за два с половиной месяца. «Произошедшая вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, который хорошо различим на поступивших снимках с космических телескопов», — отметили в лаборатории.

Центр взрыва был сильно смещен к краю Солнца (угол до направления на Землю составляет более 60 градусов), «плазма уходит вбок, поэтому есть большая вероятность, что событие окажется нейтральным для Земли». По предварительной оценке, возможен лишь слабый контакт плазменного облака с планетой, фронтальные удары исключены.

При этом признаков снижения солнечной активности не наблюдается, в течение дня возможны новые сильные вспышки.