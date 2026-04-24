Воздушное пространство Кувейта вновь открыто. Кроме того, с сегодняшнего дня возобновил работу Международный аэропорт Эль-Кувейта.

Об этом заявил глава Главного управления гражданской авиации Кувейта шейх Хамуд Мубарак Хамуд ас-Сабах.

Отмечается, что данный шаг является частью поэтапного плана восстановления авиасообщения и одновременно носит подготовительный характер к полному возобновлению работы аэропорта в ближайшее время.

Напомним, что Кувейт с 28 февраля временно закрыл своё воздушное пространство в связи с событиями в регионе. Решение было принято в целях обеспечения безопасности пассажиров и минимизации рисков при выполнении авиационных операций.

В настоящее время кувейтская сторона приступила к поэтапному восстановлению авиасообщения, подчеркнув, что все меры будут реализованы с соблюдением требований безопасности.