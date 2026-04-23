Премьер-министр Армении Никол Пашинян осуждает факт сожжения флага Турции в центре Еревана и оценивает это действие как провокационное, заявила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

«Премьер-министр Пашинян осуждает подобное поведение, оценивая его как безответственное и недопустимое. Сожжение флага международно признанного государства, особенно соседней страны, не может быть удостоено главой государства иной оценки. Это явно провокационное и вызывающее напряженность поведение», — сказала Багдасарян.

Традиционное факельное шествие, посвящённое 111-летней годовщине геноцида армян в Османской империи, проходит в четверг вечером в Ереване. Шествие, организованное молодёжным союзом Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн», стартовало с площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства Армении.

Участники зажгли факелы от огня сожжённого флага Турции. В сопровождении полиции процессия направляется к мемориальному комплексу памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд».

Шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года.