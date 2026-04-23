Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, ставшая чемпионом Европы в командном зачете на соревнованиях в Тиране, вернулась на Родину.

Команду, набравшую 133 очка, в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители медиа, официальные лица федерации и члены семей спортсменов.

В составе сборной золотые медали завоевали Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг), бронзовые награды у Рашада Мамедова (55 кг), Нихада Мамедли (60 кг) и Ислама Аббасова (87 кг).

Отметим, что на Евро-26 Азербайджан представлен 25 спортсменами.