Эксперт в сфере ИКТ Осман Гюндуз выразил опасения по поводу цен на поезд Баку — Тбилиси и напомнил о резком подорожании билетов после возобновления маршрута Баку — Балакен.

По его словам, АЖД объясняла высокие цены «комфортом», «VIP-залом» и «мировым опытом», однако на практике пассажирам фактически навязывают набор еды, который большинство не использует, особенно учитывая, что его выдают около полуночи.

Гюндуз отметил, что именно из-за подобных дополнительных услуг стоимость билетов существенно выросла. В частности, цена мест в СВ увеличилась с 22,5 маната до 72–100 манатов. Плацкарт, который раньше стоил 7–8 манатов, теперь обходится минимум в 18–25 манатов, а купе — вместо прежних 13 манатов стоит от 27 до 33 манатов.

Эксперт подчеркнул, что железнодорожные перевозки являются общественным транспортом для ежедневного пользования, а не элитным сервисом. По его мнению, превращение поездов в «VIP-формат» с обязательными наборами еды искусственно повышает стоимость проезда.

При этом Гюндуз отметил, что шаги АЖД по модернизации железнодорожной инфраструктуры заслуживают положительной оценки, однако ценовая политика компании, по его мнению, остается спорной.

Он также выразил надежду, что на маршруте Баку — Тбилиси не будут применяться те же подходы с «элитным комфортом» и обязательными наборами еды, как на поезде Баку — Балакен.

Также своими прогнозами поделился эксперт в сфере транспорта Эльмеддин Мурадлы. В интервью местным СМИ он отметил, что тарифы на маршрут Баку–Тбилиси формируются не одной стороной, а с учетом расходов как Азербайджана, так и Грузии — включая инфраструктуру, локомотивы, техническое обслуживание, пограничные процедуры и транзитные расчеты.

По его словам, согласование условий транзита и взаиморасчетов, особенно с грузинской стороной, делает процесс определения тарифов более сложным, поэтому объявление цен может затягиваться.

«Во-вторых, стоимость билетов на рейс Баку–Тбилиси, как и на всех международных направлениях, зависит от колебаний валютного курса, поскольку расчеты ведутся в швейцарских франках. По предварительным оценкам, цена билета составит примерно 80–100 манатов», — сказал Мурадлы, отметив, что в Грузии дорогая инфраструктура.