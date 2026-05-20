Депутаты парламента Казахстана на совместном заседании палат приняли конституционный закон «О президенте Республики Казахстан», который предусматривает введение нового института — вице-президента страны.

Закон «О президенте Республики Казахстан» предусматривает введение института вице-президента Казахстана. Его будет назначать президент Казахстана с согласия Курултая (однопалатного парламента). Деятельность вице-президента будет обеспечиваться администрацией главы государства.

Вице-президентом Казахстана может быть назначен гражданин Казахстана по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование. Вице-президент по поручению президента Казахстана представляет его при взаимодействии с парламентом, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет другие полномочия, определяемые президентом.

После принятия парламентом закон «О президенте Республики Казахстан» поступит на подпись президенту страны.