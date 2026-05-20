21 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Днём в отдельных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Северо-восточный ветер днём сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15–18° тепла, днём — 22–27° тепла.

Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70–75%, днём — 60–65%.

В районах Азербайджана, начиная с западных регионов, утром местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах дожди могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах — снег. Вечером 21 мая осадки местами усилятся.

Местами также ожидается туман. Восточный ветер днём в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 14–17° тепла, днём — 22–27° тепла, в горах ночью — 5–10° тепла, днём — 15–20°, местами до 23° тепла.