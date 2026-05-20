На участке крепостных стен, именуемом «əskər yolu» нужно провести обязательные укрепительные работы. Об этом Minval сообщил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд.

Сейчас, по его словам, не прослеживается участков, где имеются угрозы, но понятно, что регулярно нужно проводить укрепительные работы. Что касается участка между 13 -й и 14-й башнями, обрушившегося после проливных дождей в Баку, то, как отметил глава заповедника, там полностью проведена работа по стабилизации. Никакой опасности нет и со стороны специалистов ведутся восстановительные работы. В то же время постоянно ведется всесторонний мониторинг крепостных стен.

«Понятное дело, что это древняя крепость и опасность всегда присутствует, однако специалисты запустили систему мониторинга»,- сказал Махмуд.

Специально для реставрации и восстановления администрация «Ичеришехер» сотрудничает с австрийский компанией.

Собеседник добавил, что на период восстановления крепостных стен не планируется закрытия каких-либо участков для посетителей.