Американский журналист Такер Карлсон в эфире израильского Channel 13 заявил, что Израилю стоит «остановиться, прежде чем использовать выражение “террористический режим”», учитывая события в Газе.

«Я думаю, как израильтянам, вам стоит задуматься, прежде чем использовать выражение “террористический режим”, поскольку вы живете в стране, которая только что убила тысячи детей в Газе.

Израиль — не демократия. Судя по всему, США тоже не демократия.

Наше правительство продолжает делать то, чего люди не хотят. Значит, это не демократия. Это противоположность демократии. Я не думаю, что США что-то должны Израилю. Я не думаю, что США должны что-то давать Израилю.

Я считаю, что мы должны прекратить всю помощь Израилю и все особые соглашения с Израилем уже завтра. Я не считаю убийство детей самообороной. И никогда не буду считать.

И никакие напоминания о реальных зверствах 7 октября не заставят меня принять такое поведение со стороны израильского правительства, правительства США, иранского правительства или любого другого правительства. Это всегда неправильно», — заявил Карлсон.

«Израильский премьер втянул президента США, который оказался гораздо слабее, чем я думал, в войну, вредящую Соединенным Штатам.

Это не нападение на евреев. Израиль не представляет всех евреев, несмотря на подобные заявления. Это не так», — добавил журналист.