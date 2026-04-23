Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе к 10 годам тюремного заключения за легализацию незаконных доходов и злоупотребление служебным положением.

Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал «Рустави-2».

Кроме того, задержанные вместе с Бурчуладзе Васил Мхеидзе и Георгий Хаиндрава получили по 8 лет тюрьмы.

У Бурчуладзе будет изъято имущество — дом и земельный участок в Испании, а также дом, автостоянка и участок в Тбилиси.

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) задержала Бурчуладзе 11 сентября прошлого года. По данным следствия, он с несколькими высокопоставленными сотрудниками Минобороны и своим родственником создал неконкурентную среду для приобретения МРТ-аппарата. В результате оборудование было куплено за счет средств ведомства за 3,94 млн лари (около $1,5 млн) при рыночной цене 2,6 млн лари (около $0,9 млн).

Помимо этого, как выяснило следствие, Бурчуладзе для сокрытия нелегальных доходов в январе 2025 года приобрел в Испании участок земли с домом более чем за €0,5 млн. В декабре 2024 года его семья составила фиктивный договор о дарении недвижимости в Грузии для маскировки происхождения денег. Бурчуладзе не указал в декларации приобретение недвижимости в Испании.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны при действующей власти (с февраля 2021 года по февраль 2024 года), после чего подал в отставку. В июле 2025 года СГБ сообщила о задержании бывшего заместителя Бурчуладзе Георгия Хаиндравы, а также родственника экс-министра и бывшего сотрудника министерства за растрату госсредств в размере более 1,3 млн лари (около $500 тыс.).