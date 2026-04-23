Центральная избирательная комиссия Армении получила заявки от 19 политических сил для участия в выборах в Национальное собрание.

Как сообщают армянские СМИ, среди них 17 партий и два политических альянса.

Среди подавших заявки — партии «Гражданский договор», «Процветающая Армения», «Светлая Армения», Республиканская партия, Армянский национальный конгресс, а также альянсы «Армения» и «Сильная Армения», а также ряд других политических сил.

Отмечается, что парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня текущего года.