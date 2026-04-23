Президент США Дональд Трамп заявил, что ни одно судно не войдет в Ормузский пролив и не выйдет из него без одобрения ВМС США, пока Иран не заключит мирную сделку.

«Ирану сейчас очень трудно понять, кто у них лидер. Они просто не знают. Внутренняя борьба идёт между «жёсткими линиями», которые плохо проигрывают на поле боя, и «умеренными», которые вовсе не такие уж умеренные (но набирают уважение!), — это безумие. У нас полный контроль над Ормузским проливом. Ни одно судно не может войти или выйти без одобрения ВМС США. Он «плотно закрыт» до тех пор, пока Иран не сможет заключить сделку», — подчеркнул президент США.