Высокопоставленные командиры Корпуса стражей исламской революции и иранские чиновники избегают личных встреч с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, опасаясь, что Израиль может отследить их местоположение и нанести удар. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в иранском руководстве.

По данным издания, президент Масуд Пезешкиан, который по профессии является кардиохирургом, а также министр здравоохранения Ирана участвовали в лечении Моджтабы Хаменеи.

Как сообщили газете четыре высокопоставленных иранских чиновника, знакомых с состоянием его здоровья, несмотря на тяжелые ранения, Моджтаба Хаменеи остается в ясном сознании и сохраняет активность.

По их словам, ему трижды провели операции на одной ноге, и теперь он ожидает протезирования. Также он перенес операцию на руке и постепенно восстанавливает ее функции. Источники утверждают, что лицо и губы Хаменеи получили сильные ожоги, из-за чего ему трудно говорить, а в будущем ему потребуется пластическая операция.

Собеседники издания также отметили, что Моджтаба Хаменеи пока не записывает видео- или аудиообращения, поскольку не хочет выглядеть уязвимым или слабым во время своего первого публичного появления. Вместо этого он публикует письменные заявления, которые распространяются в интернете и зачитываются на государственном телевидении Иран.