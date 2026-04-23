Близкий к Кремлю российский политолог Сергей Караганов заявил о необходимости готовности России к применению ядерного оружия против Европы.

В интервью государственному телевидению он утверждал, что Европа «развязала войну против России», оказывая поддержку Украине. По его словам, инициатором конфликта выступили США, однако сейчас Вашингтон «стал отползать», тогда как европейские страны «нагнетают военную истерию» и одновременно готовятся к войне.

Караганов выступил за пересмотр военной доктрины России, допустив возможность ядерного удара по более сильному противнику.

«Европа должна наконец понять, что она будет уничтожена в случае продолжения агрессии. И чем скорее она поймёт, тем меньше наших людей погибнет», — заявил он.

Он также предложил наделить командование правом применения любых видов оружия: «Президенту нужно назначить главнокомандующего на театре военных действий с правом применения любых видов оружия и даже с обязанностью применить это оружие».

По его словам, на первом этапе возможны удары по «символическим целям или узлам коммуникаций» обычными средствами. «Если не прекратят, то придётся переходить на более высокий уровень… Скоро можно будет уже предъявлять им ультиматум», — добавил Караганов.