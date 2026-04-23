Недалеко от города Хиллерёд на Грибсковской железной дороге в Дании столкнулись два поезда, есть пострадавшие, сообщает Danmark Radio (DK) со ссылкой на дежурных офицеров полиции, находящихся на месте ЧП.

Власти сообщили, что 17 человек пострадали, четверо находятся в критическом состоянии.

На место происшествия прибыл вертолет службы обороны. DK отмечает, что движение поездов в данном районе будет приостановлено на неопределенный срок. В связи со спасательной операцией полиция перекрыла близлежащие дороги.