Американские военные с момента введения морской блокады Ирана перенаправили 29 судов, которые направлялись в иранские порты либо предпринимали попытки покинуть побережье исламской республики.

Об этом в социальной сети X заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Американские силы в ходе проведения блокады в отношении Ирана обязали 29 судов изменить курс или возвратиться в порт», — отмечается в сообщении.

Кроме того, CENTCOM опровергло появившиеся данные о том, что ряду коммерческих судов якобы удалось преодолеть блокаду, охарактеризовав эту информацию как неточную.