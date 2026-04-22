Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на информацию о том, что украинские переговорщики предлагали переименовать часть Донбасса в «Донниленд» в честь президента США Дональда Трампа. Он опроверг эту новость. И в то же время добавил, что главное, чтобы Донбасс не назывался «Путинлендом».

Как передает Укринформ, об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 22 апреля.

По его словам, в переговорах используются только официальные топонимы.

В то же время он отказался комментировать происходящие между сторонами диалоги разного характера.