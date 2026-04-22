Турецкие исследователи предполагают, что в районе горного массива Агры могли быть обнаружены следы, связанные с ковчегом Ноя.

По последним данным, находка была выявлена в результате сканирования геологического объекта Дюрупынар, расположенного в 29 километрах к югу от горы Большой Агры.

По мнению некоторых учёных, именно в этом районе ковчег мог оказаться на суше после снижения уровня воды в результате «Всемирного потопа». Проведённое с помощью технических средств сканирование показало наличие под горной породой структур, похожих на коридоры и туннели.

По мнению исследователей, эти образования могут быть помещениями и проходами внутри корабля, поскольку на снимках наблюдается их систематическое расположение.

Руководитель исследовательской группы Эндрю Джонс, опираясь на библейские тексты, заявил, что ковчег Ноя имел три палубы, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию.

Учёные планируют провести дальнейшие исследования с использованием роботизированного устройства, управляемого дистанционно, которое должно проникнуть в подземные пустоты и собрать более точные данные.