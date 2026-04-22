Азербайджан и Латвия достигли договоренности о рассмотрении вопроса открытия прямого авиасообщения.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

«Еще один вопрос, который мы также договорились изучить, — это прямые авиарейсы, особенно сейчас, когда у некоторых авиакомпаний наблюдаются определенные сбои и нехватка авиационного топлива, что, к счастью, не затронуло азербайджанские авиакомпании. Это может стать еще одной возможностью», — сказал глава государства.