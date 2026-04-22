Бывшего главу Демократической партии Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка, суд в Кишиневе приговорил к 19 годам лишения свободы. Его признали виновным в краже миллиарда долларов из банковской системы страны. Еще три уголовных дела в отношении Плахотнюка находятся на стадии расследования.

Согласно решению суда, Плахотнюк лишен права занимать определенные государственные должности в течение 5 лет и должен будет выплатить государству около 60 миллионов долларов.

Защита олигарха уже заявила о намерении оспорить приговор.